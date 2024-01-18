18 января, 14:30

WSJ: Пентагон считает, что четверть арсенала хуситов уничтожили

В газете отметили, что это стало результатом ударов сформированной США западной коалиции по объектам хуситов в Йемене

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Примерно четвертая часть арсенала мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) уничтожена. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Пентагона.

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Отмечается, что это стало результатом ударов сформированной США западной коалиции по объектам хуситов в Йемене.

17 января США повторно внесли движение "Ансар Аллах" в список террористических организаций из-за нападений на суда в Красном море и Аденском заливе. Как заявила на брифинге для журналистов представитель вашингтонской администрации, решение вступит в силу через 30 дней. Это необходимо для налаживания механизмов доставки гуманитарной помощи в Йемен без урона для мирного населения. В частности, из-под действия санкций будут выведены поставки морем продовольствия, медикаментов и топлива. 

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