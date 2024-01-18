WSJ: Пентагон считает, что четверть арсенала хуситов уничтожили

В газете отметили, что это стало результатом ударов сформированной США западной коалиции по объектам хуситов в Йемене

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Примерно четвертая часть арсенала мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) уничтожена. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Пентагона.

Отмечается, что это стало результатом ударов сформированной США западной коалиции по объектам хуситов в Йемене.

17 января США повторно внесли движение "Ансар Аллах" в список террористических организаций из-за нападений на суда в Красном море и Аденском заливе. Как заявила на брифинге для журналистов представитель вашингтонской администрации, решение вступит в силу через 30 дней. Это необходимо для налаживания механизмов доставки гуманитарной помощи в Йемен без урона для мирного населения. В частности, из-под действия санкций будут выведены поставки морем продовольствия, медикаментов и топлива.