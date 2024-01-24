Турция считает, что кризис в Красном море может стать геополитическим вихрем

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Из этого вихря "мало кому удастся легко вырваться", отметил глава МИД республики Хакан Фидан

ООН, 24 января. /ТАСС/. Кризис, связанный с атаками Великобритании и США на Йемен и обстрелами мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" судов в Красном море, может перерасти в геополитический вихрь.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Недавние инциденты в Красном море, Йемене, Ливане, Ираке, Сирии, Иране и Пакистане вызывают очень большую тревогу. Эта эскалация потенциально может стать геополитическим вихрем, из которого мало кому удастся легко вырваться", - подчеркнул он.

В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов по позициям "Ансар Аллах", основными мишенями тогда стали подземные склады мятежников и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением. Стороны утверждали, что таким путем они намерены "восстановить стабильность в Красном море" и обеспечить свободу навигации.