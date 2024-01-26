Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по британскому нефтяному танкеру

Как сообщил военный представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа, на борту судна возник пожар

ДУБАЙ, 26 января. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало в Аденском заливе нефтяной танкер Marlin Luanda, идентифицировав его как принадлежащий Великобритании. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели в Аденском заливе операцию против британского судна для перевозки нефти Marlin Luanda, по которому был нанесен удар противокорабельными ракетами", - говорится в заявлении Сариа в X (ранее Twitter).

Представитель движения утверждает, что хуситы зафиксировали прямое попадание, в результате которого на борту судна возник пожар.