Эксперт заявил, что выход сразу трех стран из ECOWAS ставит под удар его авторитет

Главный редактор Agence Nig rienne de Presse отметил, что другие страны организации могут последовать их примеру и выйти из него

ХАРАРЕ, 28 января. /Корр. ТАСС Павел Мыльцев/. Решение Буркина-Фасо, Мали и Нигера выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) наносит удар по его авторитету. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС главный редактор Agence Nig rienne de Presse (ANP) Абдурахман Шегу.

"Выход сразу трех государств-основателей из ECOWAS наносит серьезный удар по авторитету организации в сфере дипломатии, - отметил Шегу. - Кроме того, это решение членов Альянса государств Сахели (Буркина-Фасо, Мали и Нигера - прим. ТАСС) может вызвать эффект домино: другие страны ECOWAS могут последовать их примеру и выйти из него".

"Решение о выходе из ECOWAS принято через четыре месяца после создания Альянса государств Сахели в сентябре 2023 года, - подчеркнул главный редактор ANP. - Эти страны с военными режимами (Буркина-Фасо, Мали и Нигер - прим. ТАСС) борются с отрядами экстремистов за укрепление своей безопасности и активизацию социально-экономического развития в условиях санкций, введенных ECOWAS. Против них введены многочисленные эмбарго с целью вынудить их вернуться к демократическому строю. Их выход из ECOWAS, конечно, затормозит процесс региональной интеграции, но у этой интеграции достаточно препятствий: избыточные издержки, административные препоны. Кроме того, экономические связи, торговля в ECOWAS находятся на низком уровне".

Буркина-Фасо, Мали и Нигер приняли решение немедленно покинуть ECOWAS. Как отмечается в опубликованном ими коммюнике, организация не помогала им в борьбе с терроризмом, а только вызывала ухудшение гуманитарной ситуации в странах Сахели введением санкций.