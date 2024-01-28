В Иордании опровергли слова Байдена об ударе по базе США в королевстве

Иорданский министр коммуникаций Муханнад аль-Мубейдин сообщил, что эта база расположена за пределами границ страны

БЕЙРУТ, 28 января. /ТАСС/. Министр коммуникаций, официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление президента США Джо Байдена о том, что американские силы были атакованы на территории королевства.

"Американская [военная] база, на которую была совершена атака, расположена за пределами границ Иордании", - заявил он иорданскому телеканалу Al Mamlaka. По словам аль-Мубейдина, нападению подверглась база США в сирийском городе Эт-Танф, расположенном недалеко от границы с Иорданией.

Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала заявление Байдена, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией". Как сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, в результате атаки беспилотника погибли трое американских военнослужащих, 25 пострадали. Телеканал CNN отметил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа это первый случай, когда американские военнослужащие на Ближнем Востоке были убиты в результате атаки.