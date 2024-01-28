ECOWAS готово к переговорам с тремя странами, заявившими о выходе из организации

Организация также сообщила, что официально еще не получила уведомления от Буркина-Фасо, Мали и Нигер о выходе из сообщества

ПРЕТОРИЯ, 28 января. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) готово найти путем переговоров решение ситуации, создавшейся в отношениях между ECOWAS и объявившими о выходе из нее тремя государствами - Буркина-Фасо, Мали и Нигером. Об этом говорится в коммюнике Комиссии ECOWAS.

"Буркина-Фасо, Мали и Нигер являются важными членами ECOWAS и сообщество по-прежнему готово вести переговоры по выходу из политического тупика", - отмечается в нем. Подчеркнуто, что ECOWAS настойчиво работало с этими странами по вопросам восстановления в них конституционного порядка.

ECOWAS также сообщило, что официально еще не получало уведомления от Буркина-Фасо, Мали и Нигер о выходе из организации.

Ранее в воскресенье власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера объявили о совместном решении выйти как можно быстрее из ECOWAS. В совместном заявлении трех стран подчеркнуто, что ECOWAS "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств - членов и их народов".

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. ECOWAS ввело санкции против Буркина-Фасо, Гвинеи, Мали и Нигера, требуя от захвативших власть в этих странах военных скорейшего восстановления гражданских форм правления и проведения президентских и всеобщих выборов. С уходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ECOWAS численность стран - участниц объединения сократится до 12. Пост председателя ECOWAS занимает в текущем году президент Нигерии Бола Тинубу.