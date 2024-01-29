Bloomberg: в ЕС перестали считать США гарантом мира и процветания

По словам обозревателя агентства Хорхе Валеро, сообществу предстоит измениться и найти новые возможности, чтобы ответить на стоящие перед ним вызовы

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) перестал рассматривать США как гарант мира и процветания для Европы, сообществу предстоит измениться и найти новые возможности, чтобы ответить на стоящие перед ним вызовы. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Хорхе Валеро.

"ЕС стал считать Китай системным соперником, и перестал рассматривать США как надежный гарант мира и процветания для Европы, даже если Дональд Трамп и не победит на президентских выборах в ноябре. Брюссель переживает переломный момент", - утверждал журналист. Изменение внешнеполитической обстановки подталкивает сообщество к тому, чтобы "изобрести себя заново" и найти новые возможности для "утверждения своей экономической и политической значимости в стремительно поляризующемся мире", добавил он.

Обозреватель также отметил, что новому главе Еврокомиссии придется столкнуться с гораздо большими трудностями на своем посту по сравнению с предшественником. К числу новых вызовов для сообщества относятся трудности оказания Киеву дальнейшей поддержки и урегулирования ближневосточного конфликта, одновременное давление на ЕС со стороны США и Китая, а также "токсичные зависимости" сообщества от энергоносителей и полезных ископаемых, необходимых для осуществления перехода к "зеленой" и цифровой экономике. Ограниченность финансовых ресурсов Брюсселя и проблемы с реализацией климатических инициатив и программ по восстановлению от пандемии COVID-19 "практически гарантируют" внутренние конфликты.

Ранее председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард назвала возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году угрозой для Европы.