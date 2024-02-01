WSJ: ЕС опасается столкновения с РФ в случае ее победы в конфликте с Украиной

По данным газеты, страны сообщества усиливают давление на Венгрию, чтобы убедить ее не блокировать предоставление финансовой помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Руководство государств Евросоюза опасается риска конфликта с Россией в случае победы Москвы в конфронтации с Киевом, в связи с чем страны сообщества усиливают давление на Венгрию с целью убедить ее не блокировать предоставление финансовой помощи Украине. Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечается, лидеры ЕС угрожают лишить Венгрию права голоса по некоторым вопросам и заблокировать Будапешту финансирование, если он снова не одобрит выделение Киеву €50 млрд. Такой тон европейских политиков, подчеркивает издание, связан с опасениями по поводу того, что их безопасность может оказаться "под угрозой".

19 января президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении к военным отметил, что "победа России будет означать конец европейской безопасности". Вскоре после этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в эфире телеканала ZDF, что в запасе у Запада осталось три - пять лет до возможного столкновения с РФ. В преддверии экстренного саммита ЕС, который состоится 1 февраля в Брюсселе, высокопоставленный представитель сообщества заявил, что лидеры 26 стран Евросоюза и руководители европейских институтов пока не смогли уговорить Венгрию одобрить €50 млрд помощи Украине.

На последнем саммите Евросоюза 14-15 декабря прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос вновь будет обсуждаться лидерами стран ЕС на встрече 1 февраля.

30 января в интервью французскому журналу Le Point Орбан подтвердил, что Венгрия представила ЕС компромиссное предложение, предусматривающее выделение средств Украине при условии ежегодного переутверждения этого решения. Премьер заявил, что по-прежнему не поддерживает использование в этих целях бюджета ЕС "и венграм это тоже не нравится", но "европейское единство - это ценность", которой следует дорожить.