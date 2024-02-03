СМИ: самолеты Иордании участвовали в рейдах ВВС США на сирийско-иракской границе

По данным портала Shafaq news, Амман старался "продемонстрировать солидарность с Вашингтоном после атаки беспилотника на американский военный объект

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Самолеты Королевских ВВС Иордании приняли участие в рейдах американских сил, проведенных минувшей ночью вдоль границы между Сирией и Ираком. Об этом сообщил новостной портал Shafaq news.

По его данным, "иорданские боевые самолеты присоединились к рейдам ВВС США после того, как для них были определены цели". Как указывает портал, своей вовлеченностью в операцию американских сил на сирийско-иракской границе Амман старался "продемонстрировать солидарность с Вашингтоном после атаки беспилотника на американский военный объект в королевстве, в результате которого погибли три военнослужащих США".

США нанесли четыре серии ударов по позициям проиранских формирований, дислоцированных в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Бомбардировке подверглись объекты военизированных группировок в пустынном регионе Эль-Маядин и восточнее города Бу-Кемаль близ границы с Ираком. В Ираке авиация США нанесла удары по четырем позициям проиранских вооруженных группировок в районе Эль-Каима на западе Ирака. По имеющимся сведениям, в том числе были атакованы и объекты "Аль-Хашд аш-Шааби". Указывается, что одной из целей стал штаб отрядов шиитского ополчения в иракской провинции Анбар. По данным Al Hadath, американская авиация ночью провела бомбардировку территории Сирии и Ирака на протяжении около 130 километров вдоль границы двух стран.

Как сообщило Центральное командование ВС США, американские силы нанесли "авиаудары по Ираку и Сирии, направленные против входящих в КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок". "ВС США поразили более 85 целей", - говорится в заявлении командования.