Вучич: западные спецслужбы осуждают Белград за деятельность российских СМИ в Сербии

Сербский президент также подчеркнул, что косовские власти и западные страны на ежедневной основе ведут работу по усилению давления на республику

БЕЛГРАД, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что в докладах некоторых западных спецслужб, которые находятся в его распоряжении, говорится о том, что непризнание независимости Косова и деятельность российских СМИ на территории республики является проблемой, с которой необходимо бороться. Об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала TV Happy.

"В мое распоряжение сегодня и вчера попало то, что две иностранные спецслужбы подготовили для своих министерств иностранных дел и министерств по делам Европы, в которых говорится, что Сербия является проблемой, так как не признает Косово, терпима по отношению к [президенту Республики Сербской Милораду] Додику, за то что является площадкой, откуда российские СМИ могут свободно вещать и не закрыты как в наших странах, и все это вина Сербии", - указал Вучич, добавив, что в заключении документов фигурируют призывы бороться с этим с целью "подорвать доверие народа к Вучичу" и "выполнять свою работу в своих интересах". Глава государства отдельно подчеркнул, что косовские власти и западные страны на ежедневной основе ведут работу по усилению давления на Сербию. "Ключевой вопрос заключается в том, что мы можем сделать в этих геополитических обстоятельствах. Это очень сложно, как защитить наших людей", - отметил сербский лидер.

Министр иностранных дел республики Ивица Дачич заявил в понедельник о том, что Сербия официально подала запрос в Совбез ООН о проведении срочного заседания из-за ситуации в Косово и Метохии

Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил, что рассчитывает на проведение срочного заседания Совбеза ООН в ближайшее время из-за очередных провокаций со стороны косовских властей. Сербский лидер отметил, что также подготовил отдельные письма представителям ЕС и СБ ООН, в которых указал на недопустимость действий премьера непризнанного Косова Альбина Курти, добавив, что содержание послания является "самым длинным и самым тяжелым" из тех, которые приходилось подписывать на посту главы государства.

В пятницу силовики непризнанного Косова заняли несколько сербских органов самоуправления и учреждений на территории края. Вооруженные люди в рамках своих действий провели обыски некоторых объектов и приостановили их работу. Вучич в этой связи в очередной раз указал на то, что Приштина проводит политику этнических чисток и создает для сербского населения невозможные для жизни условия.