США в СБ ООН назвали удары по Ираку и Сирии "необходимыми и пропорциональными"

Заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не ищет прямого конфликта с Тегераном

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что удары американской авиации по Ираку и Сирии были "необходимы и пропорциональны".

"2 февраля по указанию президента [США Джо] Байдена США нанесли точечные удары по Ираку и Сирии, которые были направлены против Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) и связанных с ним военизированных группировок. Эти необходимые и пропорциональные действия были предприняты в целях реализации неотъемлемого права Соединенных Штатов на самозащиту в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - сказал он 5 февраля на созванном Россией заседании Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии.

По словам Вуда, Вашингтон неоднократно информировал Совет Безопасности, что США "продолжат предпринимать действия, чтобы ответить в случае будущих атак или угроз против американцев, американских сил и объектов".

Дипломат заявил, что Соединенные Штаты "не ищут прямого конфликта с Ираном", но считают, что Тегеран способствует эскалации в регионе. "Мы призываем каждое государство-член этого Совета, особенно тех, у кого есть прямые каналы связи с Ираном, побудить иранское руководство урезонить свои военизированные группировки и прекратить эти атаки", - добавил заместитель постпреда США.

Выступавший перед Вудом постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя отметил, что бомбардировки были рассчитаны "на дальнейшее разжигание конфликта" на Ближнем Востоке. Российский дипломат подчеркнул, что массированные удары американских ВВС вновь продемонстрировали всему миру "агрессивную сущность политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и полное пренебрежение Вашингтоном норм международного права".