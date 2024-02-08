Конгрессмен возмутился намерением США выделить Киеву больше средств, чем своим морпехам

Республиканец Эндрю Клайд подчеркнул, что это больше, чем весь бюджет Корпуса морской пехоты США

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США республиканец Эндрю Клайд выразил недовольство тем, что Соединенные Штаты намерены выделить Украине помощь на $60 млрд - сумму, которая превышает бюджет американского Корпуса морской пехоты.

"Эта сумма больше, чем весь бюджет Корпуса морской пехоты США", - написал Клайд в X (ранее Twitter). По его мнению, "ни один член Конгресса не должен поддерживать" предоставление Киеву поддержки в таком размере.

Корпус морской пехоты США запросил у администрации $53,2 млрд на свои нужды в 2024 финансовом году.

Пакетный законопроект о помощи Израилю, Украине, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США 7 февраля не прошел первое процедурное голосование в Сенате американского Конгресса. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $118 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагали направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю, $20,23 млрд - на обеспечение безопасности границы с Мексикой.

Как пишет агентство Reuters, несмотря на то, что законопроект не прошел голосование в Сенате, у американского Конгресса все еще есть возможность оказать помощь Украине и Израилю. В четверг по местному времени сенаторы должны проголосовать по пакетному законопроекту, который предполагает предоставление иностранной помощи, а положения об ограничении незаконной миграции в него не включены.