Маск надеется, что американцы поймут, что Байден использует нелегалов в политических целях

По его мнению, американский лидер ввозит такое число мигрантов, что "их достаточно, чтобы заменить консервативных избирателей во многих колеблющихся штатах"

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Илон Маск выразил надежду, что американская общественность скоро поймет, что администрация президента США Джо Байдена потворствует нелегальной миграции в своих политических целях.

"Я надеюсь, что общественность это осознает", - написал Маск на странице в X (ранее Twitter).

Так он прокомментировал пост одного из пользователей платформы, который написал, что ситуация с нелегальными мигрантами первоначально задумывалась. "Это на самом деле безумие, и это так задумывалось. Байден ввозит такое число нелегалов, что их достаточно, чтобы заменить консервативных избирателей во многих колеблющихся штатах [в преддверии президентских выборов]", - говорится в посте.

Американский журналист Такер Карлсон ранее заявил о разрушительных последствиях незаконной миграции для США.