Reuters: Шольц поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Агентство ранее отмечало, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен откажется от должности генсека альянса в случае, если ей предложат этот пост

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает кандидатуру и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Ранее Reuters отмечало, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен откажется от должности генсека альянса в случае, если ей предложат этот пост. Накануне газета Politico сообщила, что кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддерживают две трети участников альянса, среди них - президент США Джо Байден.

До этого газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС писала, что Шольц не допустил выдвижения нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, в том числе из-за ее антироссийской позиции. С его точки зрения, фон дер Ляйен слишком критично настроена по отношению к Москве, что может стать в долгосрочной перспективе негативным моментом. Источники замечали, что Шольц придает меньшее значение должности председателя Еврокомиссии, чем посту генсека НАТО. Как указывала Welt am Sonntag, фаворитом на пост генерального секретаря альянса является и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте. С точки зрения ЕС, важным представляется то, что Рютте поддерживает хорошие отношения в том числе с Дональдом Трампом, который может занять пост президента США.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил ранее, что останется в должности до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите в Вильнюсе 11-12 июля минувшего года. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно уточняли, что причиной этого стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран - членов альянса.