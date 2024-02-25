Трамп признался, что не ждал убедительной победы в Южной Каролине

Бывший американский лидер отметил, что "никогда не видел такого единения в рядах Республиканской партии"

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший американский глава Дональд Трамп, вновь претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявил, что не рассчитывал на такую убедительную победу на первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина в субботу.

Трамп выступил перед своими сторонниками после того, как ведущие американские СМИ, включая телекомпании CNN, NBC, Fox News, агентство Associated Press и газету The Wall Street Journal, спустя несколько минут после закрытия избирательных участков предсказали ему победу.

Он сказал, что предсказываемые результаты "даже выше ожидаемых" и что "он никогда не видел такого единения в рядах Республиканской партии". "В этом штате проходило много праймериз, но мы набрали в два раза больше голосов, чем кто-либо в истории", - добавил Трамп.

По итогам обработки 12% бюллетеней Трамп набирает 57,3% голосов, сообщает NBC. Его конкурент экс-постпред США при ООН Никки Хейли - 42,2%.

Как отмечает агентство Bloomberg, во всех праймериз с 1980 года, кроме одного, победитель республиканских первичных выборов в Южной Каролине становился кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.