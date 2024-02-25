США считают, что Нетаньяху подчеркивает глупость, отказываясь от создания двух государств

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом отметил, что ситуация в Газе является гуманитарным кризисом

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивает глупость, отказываясь от решения конфликта в секторе Газа путем создания двух государств. Такое мнение выразил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом.

"Нетаньяху, которого я посетил и с которым я ранее работал, он подчеркивает глупость, отказываясь от решения о создании двух государств", - сказал он в эфире телеканала NBC News.

Ньюсом отметил, что ситуация в Газе является гуманитарным кризисом. Он призвал освободить всех заложников, удерживаемых в анклаве, и начать работу над восстановлением сектора Газа.

Ранее Нетаньяху пообещал при своей власти не допустить создания отдельного палестинского государства. Он заявил, что Израиль по итогам военной операции в секторе Газа намерен добиться его демилитаризации и сохранить за собой полный контроль за безопасностью в анклаве, территории к западу от реки Иордан также должны оставаться под израильским контролем.

Проблема палестино-израильского урегулирования

В 1947 году Генассамблея ООН приняла один из ключевых документов палестино-израильского урегулирования - резолюцию о разделе Палестины. Она предусматривала создание на территории Палестины, находившейся до того момента под управлением Великобритании, двух независимых государств - арабского и еврейского, а также установила специальный международный статус для Иерусалима. Еврейское государство - Израиль - было провозглашено в мае 1948 года. Полноценное арабское государство на палестинских территориях до сих пор так и не было создано.

22 ноября 1967 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 242, призывающую к окончанию арабо-израильского конфликта путем отмены большинства итогов Шестидневной войны 1967 года, по результатам которой Израиль установил контроль над Западным берегом реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и сектором Газа. План ООН предусматривал возвращение Израиля в границы 1949 года и создание между Иорданом и Средиземным морем арабского Государства Палестина наряду с еврейским Государством Израиль. Эта резолюция до сих пор признается ведущим документом в урегулировании арабо-израильского конфликта и палестинского вопроса.