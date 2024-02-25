Белый дом заявил об отсутствии доказательств намерений РФ вмешаться в выборы в США

Как отметил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, Белый дом "будет сохранять бдительность и взаимодействовать с членами Конгресса от обеих партий"

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не располагает доказательствами намерений России вмешаться в американские президентские выборы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC.

"На данный момент я не могу говорить о доказательствах. Могу сказать, что, конечно же, имеются опасения", - сказал он. Помощник американского лидера добавил, что Белый дом "будет сохранять бдительность и взаимодействовать с членами Конгресса от обеих партий", чтобы гарантировать национальную безопасность страны.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия ни за что не станет вмешиваться в президентские выборы в США.

Они пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.