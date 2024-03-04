Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщала, что в день, когда канцлер ФРГ сказал, будто НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для германских властей

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла полагает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен поручить министру обороны Борису Писториусу уволить военных, которые угрожали безопасности Германии.

"Хрупалла потребовал, чтобы канцлер поручил министру обороны уволить генералов, которые угрожали безопасности Германии, или он должен обратиться к президенту Германии с просьбой уволить министра обороны", - написал Хрупалла на своей странице в X после появления в российских СМИ разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост.

Президент ФРГ назначает и освобождает от должности министров, но только лишь по предложению от федерального канцлера.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда Шольц сказал, будто НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для германских властей. Она сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала ее расшифровку. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько крылатые ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также детали подготовки нападения.

Минобороны ФРГ в субботу подтвердило, что служебный разговор о планах атаки на мост с возможным применением Taurus был перехвачен. Шольц пообещал оперативно разобраться в ситуации. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что перехваченный разговор офицеров Бундесвера свидетельствует о подготовке Германии к войне с Россией.