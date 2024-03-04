3 марта, 21:40

Лидер АдГ считает, что Шольц должен поручить МО уволить генералов, угрожавших безопасности

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщала, что в день, когда канцлер ФРГ сказал, будто НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для германских властей

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла полагает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен поручить министру обороны Борису Писториусу уволить военных, которые угрожали безопасности Германии.

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"Хрупалла потребовал, чтобы канцлер поручил министру обороны уволить генералов, которые угрожали безопасности Германии, или он должен обратиться к президенту Германии с просьбой уволить министра обороны", - написал Хрупалла на своей странице в X после появления в российских СМИ разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост.

Президент ФРГ назначает и освобождает от должности министров, но только лишь по предложению от федерального канцлера.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда Шольц сказал, будто НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для германских властей. Она сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала ее расшифровку. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько крылатые ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также детали подготовки нападения.

Минобороны ФРГ в субботу подтвердило, что служебный разговор о планах атаки на мост с возможным применением Taurus был перехвачен. Шольц пообещал оперативно разобраться в ситуации. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что перехваченный разговор офицеров Бундесвера свидетельствует о подготовке Германии к войне с Россией. 

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