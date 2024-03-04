Трамп назвал округ Колумбия "болотом" после поражения на праймериз

Бывший американский лидер пообещал одержать крупные победы в "супервторник" 5 марта, когда первичные выборы состоятся сразу в 15 штатах и на одной территории США - в Американском Самоа

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп, потерпевший поражение на первичных выборах (праймериз) республиканцев в столичном округе Колумбия, назвал его "болотом" и пообещал одержать крупные победы в "супервторник" 5 марта, когда первичные выборы состоятся сразу в 15 штатах и на одной территории США - в Американском Самоа.

"Я намеренно держался в стороне от голосования в округе Колумбия, потому что это "болото" с очень небольшим числом делегатов, которые не дают никакого преимущества. Birdbrain ("птичьи мозги", прозвище, которое Трамп дал своей конкурентке экс-постпреду США при ООН Никки Хейли - прим. ТАСС) потратила все свое время, деньги и силы на округ Колумбия", - написал он в воскресенье на странице в социальной сети Truth Social.

Он напомнил, что в субботу одержал уверенную победу над Хейли на кокусах (собраниях партийных активистов) республиканцев в штатах Миссури, Мичиган, Айдахо. "Это было полное уничтожение очень слабого соперника. Но действительно крупные результаты ждут нас в "супервторник", - пообещал бывший американский лидер.

Победа Хейли на праймериз в федеральном округе стала для нее первой в текущем электоральном цикле. Она набрала 62,8% голосов, Трамп - 33,3%. Хейли достались голоса всех 19 делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Республиканской партии 15-18 июля в Милуоки (штат Висконсин) поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года действующий президент Джо Байден, являющийся демократом, заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.