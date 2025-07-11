МИД Китая положительно оценил встречу Ван И и Марко Рубио

В министерстве отметили, что стороны согласились укрепить дипломатические связи и диалог во всех областях и на всех уровнях

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел Китая Ван И и госсекретаря США Марко Рубио, состоявшаяся на полях совещаний по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре, прошла в положительном и конструктивном ключе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

"Обе стороны согласились с тем, что встреча прошла в положительном, прагматичном и конструктивном ключе, и согласились укрепить дипломатические связи и диалог во всех областях и на всех уровнях, в полной мере задействуя роль внешнеполитических ведомств в содействии двусторонним отношениям, а также изучении и расширении областей сотрудничества при учете сохранения контроля над областями разногласий", - говорится в сообщении.

Глава МИД КНР выразил надежду, что "американская сторона будет рассматривать Китай с объективной, рациональной и прагматичной точки зрения, будет формировать политику в отношении Китая, руководствуясь целями мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества, будет в контактах с Китаем придерживаться принципов равенства, взаимного уважения".

Президент США Дональд Трамп 8 июля на заседании своего кабинета министров в Белом доме заявил, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем улучшились в последнее время, Пекин справедливо действует по отношению к Вашингтону в сфере торговли.