Трамп заявил, что не прекратит иметь дело с Путиным вопреки разочарованию

Американский лидер добавил, что США "работают" над тем, чтобы завершить конфликт на Украине

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован действиями России в ситуации вокруг Украины, хотя и не намерен прекращать "иметь дело" с президентом России Владимиром Путиным.

"Я разочарован в нем, но я не перестал с ним иметь дело", - сказал он в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

Трамп добавил, что США "работают" над тем, чтобы завершить конфликт на Украине. Американский президент также сообщил, что думал как минимум четыре раза, что вот-вот заключит сделку с Россией.

Трамп заявил 14 июля, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать поставки. Координировать процесс будет НАТО, уточнил американский лидер. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.