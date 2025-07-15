На военной базе Эндрюс под Вашингтоном журналисты спросили президента США, разговаривал ли он с российским лидером после оглашения условий заключения сделки по Украине

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не общался с российским коллегой Владимиром Путиным после своего заявления по Украине 14 июля.

На военной базе Эндрюс под Вашингтоном журналисты спросили американского лидера, разговаривал ли он с российским президентом после оглашения условий заключения сделки по Украине. "Нет, не говорил", - ответил Трамп.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут договоренности об урегулировании конфликта на Украине.