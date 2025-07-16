Глава движения "Другая Украина" назвал американского президента Дональда Трампа расчетливым бизнесменом

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вашингтон переложил на европейские страны финансирование украинского конфликта, а сам зарабатывает на нем. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Вашингтон решает вопрос о том, чтобы загрузить свой ВПК и одновременно не влезть в украинскую войну, достаточно просто: он перекладывает финансирование конфликта на Европу, а сам продает ей оружие. Получается, что США больше не финансируют войну на Украине, а зарабатывают на ней. Платить за все будут европейские страны, которым необходима эта война для того, чтобы их правительства могли удержаться у власти", - написал он в своей авторской колонке на "Смотрим.ру".

По словам политика, президент США Дональд Трамп - расчетливый бизнесмен. "Ему удалось продать Европе неликвидную войну, которую начал [предыдущий американский лидер Джо] Байден, по хорошей цене. Теперь не США, а именно Европа будет платить "столько, сколько потребуется", а потребуется, естественно, много, очень много", - добавил он.

США всегда поднимали свой экономический потенциал на мировых войнах, которые происходили прежде всего в Европе, поэтому Трамп ведет вполне традиционную политику, продолжил Медведчук. "При этом Трамп понимает, что продает высокопоставленным европейским руководителям пистолет для того, чтобы они застрелились", - отметил он.

Как объявил ранее Трамп, Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО, уточнил американский лидер.