Глава фракции правящей партии "Слуга народа" также сообщил, что на заседании "были представлены кандидаты на должности в кабмине"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия фактически подтвердил, что Владимир Зеленский нарушил процедуру назначения нового премьер-министра Украины.

Еще 14 июля Зеленский предложил первому вице-премьеру - министру экономики Украины Юлии Свириденко возглавить правительство. Уже в среду Верховная рада отправила в отставку Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра, что, по закону, влечет за собой отставку всего правительства.

Вечером состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием Зеленского для обсуждения нового состава правительства. "Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Мы во фракции поддерживаем ее кандидатуру", - написал Арахамия в своем Telegram-канале по итогам заседания.

Однако, согласно Конституции Украины, кандидатуру для назначения на должность премьер-министра должна предложить коалиция депутатских фракций или фракция, в состав которой входит большинство народных депутатов. Таким образом, не Зеленский должен был предложить назначить Свириденко премьер-министром, а фракция "Слуги народа". Лишь после этого предложенная депутатами кандидатура премьер-министра выносится Зеленским на рассмотрение парламента.

Кандидатуры министров

Арахамия также сообщил, что на заседании фракции "были представлены кандидаты на должности в кабмине", но не уточнил, кто именно их представил. Михаил Федоров сохранит пост министра цифровой трансформации, но также станет первым вице-премьером. Торговый представитель Украины Тарас Качка станет вице-премьером по евроинтеграции вместо оказавшейся в центре коррупционного скандала Ольги Стефанишиной, которая также возглавляла Минюст. Министром юстиции вместо нее должен стать Герман Галущенко, который до сих пор возглавлял Минэнерго. А Минэнерго возглавит Светлана Гринчук, занимавшая пост министра экологии.

Арахамия подтвердил, что в обновленном правительстве также появится новое ведомство - министерство ресурсов. Его создадут путем слияния Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии. Руководить новой структурой будет Алексей Соболев, работавший заместителем Свириденко как министра экономики.

Также ликвидируют Министерство национального единства Украины, возглавляемое Алексеем Чернышовым, которому недавно предъявили обвинения в коррупции. Это ведомство присоединят к министерству социальной политики, во главе которого встанет Денис Улютин, занимавший пост первого заместителя министра финансов.

Кроме того, к Минобороны присоединят министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Таким образом из семи отдельных министерств в рамках реорганизации сделают три.

Новым министром обороны вместо Рустема Умерова станет Шмыгаль, Зеленский уже направил в Раду соответствующее документы для его назначения.

Свои кресла в новом правительстве сохранят глава МИД Андрей Сибига, министр финансов Сергей Марченко, глава МВД Игорь Клименко, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр образования Оксен Лисовой, министр спорта Матвей Бедный, министр по делам ветеранов Наталия Калмыкова, а также вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. При этом Арахамия добавил, что консультации по кандидатуре на пост главы Минкультуры еще продолжаются.

Без пояснений и прозрачности

По словам Арахамии, Рада рассмотрит перечисленные кандидатуры на ближайшем заседании. Ранее уже сообщалось, что за назначение Свириденко новым премьер-министром парламент проголосует в четверг.

При этом депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, пообщавшись с парламентариями от "Слуги народа" после заседания фракции, рассказал, что команда Зеленского не держала членов правящей партии в курсе готовящейся замены правительства и не обсуждала с ними новые кандидатуры. "Никакой даже попытки обсудить кандидатов с депутатами или хотя бы имитации этого процесса никто даже не пытался проводить, - написал он в своем Telegram-канале. - И главное - даже сегодня, когда уже просто пришли формально поставить перед фактом о новом составе, никто даже минуты не потратил, чтобы хоть как-то объяснить, а вообще зачем эта "передвижение кроватей" было?"

Издание "Страна" тоже отмечало, что кадровые перестановки лишний раз подчеркивают полную зависимость Верховной рады от офиса Зеленского.

Экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров ранее заявил в интервью ТАСС, что процесс смены правительства осуществляется с нарушениями Конституции Украины. В частности, он отметил, что кандидатов в новый кабмин должна была представить Свириденко, а не Зеленский. По словам бывшего премьера, они утверждаются не Зеленским, а Радой, за исключением министра обороны и министра иностранных дел, однако Зеленский, как подчеркнул Азаров, "наплевал на конституцию уже давно".

Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в комментарии ТАСС также указал, что смена правительства проходит с нарушением конституционных процедур и при отсутствии прозрачности. По его словам, единственный критерий отбора в кабмин Украины - это молчаливое подчинение режиму Зеленского.