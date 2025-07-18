Депутат Рады Железняк объяснил, почему США не одобрили Умерова в качестве посла

Политик считает, что Вашингтону не нравится отношение бывшего министра обороны Украины к главе офиса Владимира Зеленского

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вашингтон не одобрил кандидатуру бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова в качестве посла страны в США из-за его лояльности к главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Американская сторона, по информации моих источников, по информации, что я видел в СМИ, не согласовала конкретно это назначение. Это сигнал, и этот сигнал так или иначе связан в том числе с достаточно близкой лояльностью Рустема Умерова главе офиса <...> [Владимира Зеленского]", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

Ранее депутат Рады София Федина заявляла, что Ермака не хотят видеть в США, так как к нему есть претензии у Республиканской и Демократической партий. Она также обращала внимание на публикации в западных СМИ, в которых Ермак подвергался критике.

О том, что Умерова могут отправить послом в Вашингтон, сообщил ряд украинских СМИ на прошлой неделе, когда стали активно циркулировать слухи о предстоящем переформатировании правительства. Тогда же стало известно, что Умеров может покинуть Минобороны, а эту должность займет уходящий с поста премьер-министра Денис Шмыгаль. По информации украинских СМИ, семья Умерова проживает в США.

Железняк утром 17 июля сообщил, что Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова. По информации политика, теперь Умеров, скорее всего, перейдет на должность секретаря или замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Позже Зеленский сообщил, что Киев предложил США назначить послом Ольгу Стефанишину, которая ранее занимала пост вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции - министра юстиции.