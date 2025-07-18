По информации агентства, Киев хочет заняться тестированием систем противовоздушной обороны, системы наведения на основе искусственного интеллекта и средства борьбы с планирующими бомбами

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Украина предложила зарубежным оружейным производителям проводить испытания новейших образцов вооружений на линии боевого соприкосновения в зоне российско-украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление поддерживаемой украинским правительством координационной платформы по развитию оборонных технологий Brave1.

По этой информации, предлагаемая Киевом схема под названием "Испытания на Украине" подразумевает, что иностранные компании будут отправлять свою продукцию на Украину, проводить онлайн-обучение по ее использованию, а затем ждать от украинских военных отчеты по результатам испытаний образцов вооружений. В Brave1 отмечают большой интерес иностранных фирм к данной инициативе, при этом представители платформы не уточнили, какие конкретно компании согласились в ней участвовать.

Как отметил в интервью агентству один из руководящих сотрудников Brave1, в первую очередь Украина хочет заняться тестированием систем противовоздушной обороны, включая технологии перехвата БПЛА, системы наведения на основе искусственного интеллекта и средства борьбы с планирующими бомбами.

Ранее Владимир Зеленский в интервью газете The New York Post сообщил, что он предложил президенту США Дональду Трампу сделку по обмену технологиями в области беспилотников. Зеленский отметил, что стороны "рассматривают "мегасделку", в рамках которой США купят проверенные в боевых условиях украинские беспилотники в обмен на согласие Киева закупить у Америки ряд вооружений".

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координировать этот процесс будет НАТО.