Фигурантами дела выступают также два журналиста издания, написавших статью, следует из данных электронной базы суда по Южному округу Флориды

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подал исковое заявление против медиамагната Руперта Мердока, обвинив его в клевете, следует из записи в электронной базе суда по Южному округу штата Флорида.

Запись о регистрации дела, ответчиками по которому выступают сам Мердок и основанный им медиахолдинг News Corporation, (ему принадлежит газета The Wall Street Journal (WSJ), датирована 18 июля. Фигурантами дела выступают также два журналиста газеты, которые написали статью о письме Трампа обвиненному в растлении несовершеннолетних американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

Сам иск пока обнародован судом не был, вместе с тем в электронной базе указывается, что дело касается клеветы.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что ознакомилась с альбомом, подготовленным к 50-летию Эпштейна. По информации издания, Трамп отправил письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной в качестве подарка на юбилей финансиста. Рисунок сопровождался запиской с поздравлением. Президент в ответ на эту публикацию объявил о намерении судиться с газетой и Мердоком, отметив, что заранее поставил прессу в известность о ложности информации о рисунке.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годы он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.