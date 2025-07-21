По данным издания, соглашение предусматривает, что Берлин передаст Киеву две батареи ЗРК Patriot, а США восполнят Германии эти комплексы из собственных промышленных запасов

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Германия вскоре может заключить сделку с США о поставках Украине двух батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Bloomberg.

По данным его собеседников, соглашение предусматривает, что Берлин передаст Киеву две батареи ЗРК Patriot, а США восполнят Германии эти комплексы из собственных промышленных запасов.

Источники отмечают, что в настоящее время стороны обговаривают детали и сроки поставок. Официально о сделке может быть объявлено уже на этой неделе.

Как отмечает Bloomberg, ФРГ уже поставила Украине "3 из 12 своих систем Patriot". Кроме того, еще две системы Patriot Германия передала Польше, поэтому сейчас Бундесвер располагает лишь семью системами и сам испытывает нехватку ЗРК.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус на виртуальном заседании контактной группы по Украине заявил, что Берлин поможет обеспечить скорейшее получение Киевом пяти систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Ранее газета Bild сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп потребовал от Германии предоставить Киеву системы ПВО Patriot из собственных запасов. 14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.