Замгенпрокурора США заявил о желании допросить помощницу Эпштейна

Министерство юстиции не уклоняется от ответственности по обеспечению справедливости, куда бы ни привели факты, заявил Тодд Бланш

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил о намерении встретиться с отбывающей тюремного заключение помощницей обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл. Об этом сообщил портал Axios.

"Министерство юстиции не уклоняется от неудобной истины и ответственности по обеспечению справедливости, куда бы ни привели факты", - указал он. Бланш подчеркнул, что президент США Дональд Трамп дал указание опубликовать все заслуживающие доверие улики.

"Если у Максвелл есть информация о ком-либо, кто совершил преступления против жертв, Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции выслушают все, что она может сказать", - добавил замгенпрокурора.

В 2022 году суд в Нью-Йорке приговорил Максвелл, которая является британской подданной, к 20 годам тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Как сообщала при рассмотрении ее дела прокуратура, британка состояла в близких отношениях с Эпштейном. По утверждению властей, Максвелл находила для него будущих жертв, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.