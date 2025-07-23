В частности, движение требует "отвести израильские войска на 1,2 км от Филадельфийского коридора", а также доставку в анклав части гумпомощи посредством ООН, сообщил телеканал

КАИР, 24 июля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС в своем ответе на предложение о прекращении огня в секторе Газа внесло поправки в пункты, касающиеся вопросов поставки гуманитарной помощи в анклав и вывода оттуда израильских военных. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По данным его источников, близких к радикалам, переданный посредникам документ содержит в себе требование "отвести израильские войска на 1,2 км от Филадельфийского коридора" на юге Газы. Кроме того, ХАМАС настаивает на том, чтобы хотя бы "часть гуманитарной помощи, ввозимой в анклав, была доставлена туда посредством ООН и его агентств" и не распределялась при участии Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF).

В среду телеканал Sky News - Arabia проинформировал, что представители Египта и Катара, которые выступают посредниками на непрямых переговорах между ХАМАС и Израилем, попросили радикалов предоставить более конструктивный ответ на представленные предложения по урегулированию ситуации в секторе Газа. Телеканал утверждал, что ответ движения содержал главным образом его комментарии по вопросам доставки гуманитарной помощи в анклав, карты вывода израильских войск из анклава и предоставления движению гарантий прекращения огня в Газе.

В рамках последней инициативы во время согласованного 60-дневного режима прекращения огня радикалы передадут израильской стороне 10 живых заложников и тела 18 узников, погибших в Газе. Израиль в тот же период перемирия обязуется освободить из тюрем 150 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения, а также 1,1 тыс. арабов, арестованных в секторе Газа после начала военной операции Израиля в анклаве в октябре 2023 года. Кроме того, согласно возможным договоренностям, будет значительно увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой жителям анклава.

Как информировало близкое к ХАМАС агентство Maan, соглашение по Газе будет подписано и об этом будет объявлено на этой неделе, максимум - в начале следующей. Агентство не исключило, что о достижении договоренностей о перемирии в палестинском секторе может быть объявлено "в ближайшее воскресенье, а возможно и в пятницу, если все детали [соглашения] будут окончательно согласованы".