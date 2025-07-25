Его должны были внести в Верховную раду как альтернативный законопроект, подчеркнула Ирина Геращенко

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Новый законопроект Владимира Зеленского о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) внесен в Верховную раду с нарушением регламента. Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

Речь идет о документе, который Зеленский внес на рассмотрение парламента после протестов в стране и критики западных стран и который фактически отменяет предыдущее решение по антикоррупционным структурам. При этом ранее проект закона о восстановлении независимости НАБУ и САП внес депутат Ярослав Юрчишин. Под документом подписались 48 депутатов.

Геращенко пояснила, что проект Зеленского должен был быть внесен как альтернативный. "Альтернативный законопроект - это проект закона, предлагающий другое решение вопроса, чем уже рассматриваемый. Он представляется на рассмотрение Верховной рады как альтернатива основному законопроекту", - уточнила она в Telegram-канале.

"Требуем публичного разъяснения, почему законопроект Зеленского зарегистрирован как отдельный! Потребуем вынести на рассмотрение зала как первоочередной зарегистрированный законопроект 48 народных депутатов. И, конечно, и Зеленского тоже. Вниманию всех депутатов, которые "имеют право на ошибку" и сейчас раскаиваются. Искренность вашего признания ошибки должна начаться с признания регламента, - написала депутат. - Хватит нарушать регламент! Прекратите крепостное право".

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Вечером того же дня около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги также прошли в других городах. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали на Западе. В этой ситуации Зеленский начал менять свою позицию и уже в четверг внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.