Премьер-министр Венгрии отметил, что документ, предусматривающий выделение около €360 млрд на цели Украины, приведет к финансовым потерям всех стран сообщества

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, предусматривающий выделение около €360 млрд на цели Украины, приведет к финансовым потерям всех стран сообщества и будет выгоден только транснациональным корпорациям, работающим на украинском рынке. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Комментируя подготовленный Еврокомиссией проект нового семилетнего бюджета ЕС, он отметил, что средства, которые Брюссель предложил выделить Киеву, в 18 раз превышают сумму всех пенсий, ежегодно выплачиваемых в Венгрии. "Мы подсчитали, что Украина получит около €360-370 млрд за семь лет, а годовой объем национальной экономики Венгрии составит около €200 млрд", - продолжил глава правительства.

Отвечая на вопрос, кому, помимо Киева, может быть выгоден сверстанный в Брюсселе проект бюджета, он предположил, что в выигрыше окажутся только транснациональные корпорации, в том числе крупные американские компании, работающие на Украине. "В принципе, все европейцы будут в проигрыше", - подчеркнул Орбан, добавив, что самые большие потери понесут фермерские хозяйства.

Ранее венгерское правительство заявило, что не согласится с проектом нового семилетнего бюджета Евросоюза на общую сумму €2 трлн, поскольку он предусматривает неоправданно большие расходы на цели Украины, в том числе ее присоединение к сообществу.