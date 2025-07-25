Помощник генсека организации по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя указала, что аргументация украинской стороны со ссылкой на военную необходимость не может перевесить международное гуманитарное право

ООН, 25 июля. /ТАСС/. ООН обеспокоена выходом Украины из Оттавской конвенции о запрете производства, применения и хранения противопехотных мин. Об этом заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя на брифинге Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

"Мы с тревогой отмечаем недавний указ <...>, объявляющий о выходе Украины из конвенции. Это следует за прискорбными решениями соседних стран о выходе из этой конвенции", - отметила она. По ее словам, аргументация украинской стороны со ссылкой на "военную необходимость не может перевесить международное гуманитарное право, которое стремится ограничить человеческие страдания" именно в зоне боевых действий.

"Продолжение использования противопехотных мин ежедневно ставит под угрозу жизнь и средства к существованию гражданского населения", - добавила Мсуя.

15 июля Верховная рада Украины приняла законопроект о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Законопроект был внесен в Раду в исполнение поручения Владимира Зеленского безотлагательно обеспечить меры по выходу Украины из конвенции.

Ранее о выходе из Оттавской конвенции сообщили страны Балтии, Польша, Финляндия. 24 июля президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон о выходе страны из Оттавской конвенции.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения боевых действий.