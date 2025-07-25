Глава турецкого МИД назвал условием для этого продолжение прямых переговоров Москвы и Киева

СТАМБУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что рассчитывает на "свет в конце тоннеля" в урегулировании на Украине при продолжении прямых переговоров между Украиной и Россией.

"Если переговоры будут продолжены, будет виден свет в конце тоннеля", - сказал министр в эфире телеканала NTV.

По его словам, у украинского конфликта имеются "очень серьезные региональные и глобальные последствия". "Помимо гуманитарной трагедии, <...> мы столкнулись с ситуацией, которая приведет к еще большей войне и расколу на международной арене. Это сложная и дорогостоящая война. Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия", - отметил Фидан.

Он добавил, что в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле обсуждались условия, при которых может пройти встреча лидеров. "Была достигнута принципиальная договоренность об организации саммита в Турции, но делегациям на переговорах предстоит большая работа из-за различия позиций. Сейчас, когда они потихоньку разговаривают, я вижу желание найти компромисс. Если так будет продолжаться, верю, что появится промежуточное решение", - сказал глава МИД Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил о планах поговорить по телефону с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о возможности встречи лидеров по Украине в Стамбуле.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, в ходе которых стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов. По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.