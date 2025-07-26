Демонстранты разошлись мирно, серьезных инцидентов не зафиксировали

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Митинг оппозиции в центре Кишинева прошел без серьезных инцидентов. Как передает корреспондент ТАСС, после объявления о завершении акции демонстранты мирно разошлись, не препятствуя автомобильному движению.

Демонстрация прошла в сквере Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, куда участники митинга пришли несколькими колоннами по главным улицам Кишинева, скандируя "Долой [президента] Майю Санду" и другие лозунги. Организаторами акции выступили объединяющиеся в избирательный блок Партия социалистов Республики Молдова, Партия коммунистов Республики Молдова, партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" во главе с экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным, экс-премьером Василием Тарлевым и бывшей главой Гагаузии Ириной Влах.

В своих выступлениях оппозиционеры заявили о необходимости соблюдения Молдавией нейтралитета и прекращении конфронтации с Россией. Они также обвинили правящую Партию действия и солидарности (ПДС) в узурпации власти и пригрозили инициировать расследование этих нарушений после парламентских выборов 28 сентября.

В своем Telegram-канале Додон обвинил правоохранителей в препятствиях организации митинга. По его словам, на подъездах к Кишиневу были установлены полицейские посты, которые задерживали автобусы и автомобили, на которых сторонники оппозиции добирались до митинга. Кроме того, организаторы сообщили о случаях задержаний участников акции протеста. Со своей стороны пресс-служба полиции заявила о подозрениях в подкупе протестующих.

Новому блоку предстоит выбрать название и пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Лидеры блока отмечают, что объединение левоцентристской оппозиции позволит оправдать ожидания примерно 50% избирателей. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, ПДС не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Среди оппонентов ПДС в парламенте может быть поддерживающий проевропейский курс блок "Альтернатива", а также Наша партия. Ранее Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа".