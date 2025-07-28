Хуситы увезли в Йемен тело погибшего члена экипажа потопленного Eternity C

Йеменские мятежники отметили, что судно "было атаковано после того, как капитан отказался отреагировать на предупреждения" ВМС хуситов

ДОХА, 29 июля. /ТАСС/. Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" в ходе операции по спасению членов экипажа атакованного повстанцами в Красном море сухогруза Eternity C обнаружили на его борту тело одного моряка и доставили его в Йемен. Об этом сообщила пресс-служба сформированных мятежниками вооруженных сил.

"В ходе операции удалось спасти 11 членов экипажа, находившихся в открытом море, включая раненых, которым была оказана медицинская помощь. Кроме того, одно тело, найденное на борту судна до его затопления, было доставлено в морг больницы", - следует из заявления.

Йеменские мятежники отметили, что судно Eternity C "было атаковано после того, как капитан отказался отреагировать на предупреждения" ВМС хуситов. Как отметили в "Ансар Аллах", греческая компания - оператор сухогруза Cosmoship Management нарушила запрет хуситов на обслуживание портов Израиля. По данным повстанцев, контейнеровоз HSL Nike совершил четыре рейса из турецких и египетских портов в Хайфу в марте, апреле, июне и июле, а судно Faith - два рейса из Египта и Турции в порты Хайфы за последние месяцы.

"Морское судоходство безопасно для всех судов, за исключением израильских и тех, которые следуют в порты оккупированной Палестины (имеется в виду Израиля - прим. ТАСС), или судов, принадлежащих компаниям, нарушившим запрет до прекращения агрессии в отношении сектора Газа", - отмечается в заявлении.

Ранее хуситы опубликовали видеозапись со спасенными моряками. На кадрах были представлены имена и фотографии 10 членов команды Eternity C, включая гражданина РФ, который работал электромехаником на сухогрузе. По словам моряков, сторонники "Ансар Аллах" предоставили им все необходимое. Как рассказали члены экипажа, судно должно было загрузить удобрения в порте Эйлат и доставить груз в Китай, при этом капитан не ответил на радиосигналы хуситов во время прохода через воды Красного моря в районе Йемена.

Как сообщали ранее источники ТАСС, российский моряк получил тяжелое ранение, медики в Йемене стабилизировали его состояние. На опубликованной хуситами видеозаписи россиянин был единственным из спасенных членов экипажа, кто в момент съемки находился в полулежачем положении. Согласно информации собеседников агентства, оператор судна прорабатывает возможность эвакуации гражданина РФ на родину.

Нападения на суда в Красном море

В первой декаде июля хуситы атаковали и потопили два коммерческих судна вблизи побережья Йемена. 6 июля нападению подвергся сухогруз Magic Seas, оператором которого была греческая компания Stem Shipping. Его экипаж, состоявший из 22 человек, подобрало эмиратское судно Safeen Prism. На следующий день йеменские повстанцы совершили атаку на сухогруз Eternity C, которым управляла греческая компания Cosmoship Management. 9 июля агентство Reuters проинформировало, что судно в результате нападения хуситов затонуло. Всего на борту Eternity C находились 25 человек, включая 3 охранников. Команда состояла из 21 филиппинца и 1 гражданина России. По информации Reuters, в ходе завершившейся частной поисково-спасательной операции в море были найдены 10 человек (8 членов экипажа и 2 охранника).