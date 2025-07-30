Амир Хосейн Газизаде Хашеми заявил, что соглашение будет подписано только тогда, когда западные страны поймут, что невозможно отобрать у Ирана право на развитие мирного атома

ДУБАЙ, 30 июля. /ТАСС/. Западным странам необходимо заключить с исламской республикой соглашение, чтобы урегулировать ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Такое мнение высказал бывший вице-президент (2021-2024) Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми.

"Несомненно, западным странам нужно соглашение с Ираном, - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании. - Сделка обязательно будет заключена, но только когда Запад поймет, что невозможно отобрать у Ирана его неотъемлемое право [на развитие мирного атома]".

Политик подчеркнул, что исламская республика должна продемонстрировать свою мощь, расширяя социально-экономические и военные возможности, а также укрепляя международное сотрудничество. "Чем сильнее мы будем, тем меньше [ у США и Израиля] будет желания нанести удар по Ирану", - добавил он.

В Стамбуле 25 июля состоялся первый с момента окончания горячей фазы ирано-израильского конфликта раунд переговоров между Ираном и странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. По итогам встречи стороны условились продолжать консультации.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США и страны "евротройки" договорились считать конец августа крайним сроком для заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае Великобритания, Германия и Франция планируют воспользоваться механизмом восстановления санкций СБ ООН в отношении Тегерана.

Представители Ирана и США с апреля по май провели пять раундов консультаций по ядерной программе. Шестой раунд переговоров между делегациями двух стран был запланирован на 15 июня. Переговорный процесс был заморожен из-за начала 13 июня военной операции Израиля против исламской республики и последовавших американских ударов по иранским ядерным объектам. Перемирие между Ираном и Израилем было установлено 24 июня.