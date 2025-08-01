ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп начал взбираться на "лестницу ядерной эскалации", заявив о передислокации американских атомных подводных лодок якобы на фоне угрозы со стороны РФ. Такое мнение выразил журналист британской газеты The Daily Telegraph Эдриан Бломфилд.

"В обычное время это был бы исключительный, эпохальный и вселяющий ужас момент. Даже во времена холодной войны ни один президент США публично не направлял атомные подводные лодки в сторону российских вод. Никогда ранее ни один лидер США не решался на подобное балансирование на грани ядерной войны", - написал он.

При этом Бломфилд указал, что, "учитывая донкихотский стиль правления Дональда Трампа, сегодня мало кто паникует". "Это не новый Карибский кризис. Однако это не означает, что действия президента США не несут в себе риск. Он изменил построение ядерных сил Вашингтона в отношении России так, как не отваживался ни один из его предшественников, поднявшись - почти небрежно - на первую ступеньку лестницы ядерной эскалации", подчеркнул журналист.

По его словам, если президент РФ Владимир Путин "решит ответить тем же, может последовать серьезный кризис". При этом Бломфилд назвал маловероятным сценарием, что Россия отреагирует на действия Трампа аналогичным образом.

Вместе с тем офицер ВМС Великобритании в отставке Льюис Пейдж в колонке в The Daily Telegraph назвал "почти полностью бессмысленным жестом" передислокацию американских подлодок. По его мнению, тем самым Трамп лишь пытался показать, что не боится высказываний заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Заявления Трампа

Как сообщил Трамп в пятницу на своей странице в социальной сети Truth Social, он отдал приказ передислоцировать две американские атомные подводные лодки в надлежащие районы якобы из-за высказываний Медведева. С точки зрения президента США, Медведев выступил с провокационными заявлениями на ядерную тематику.

Медведев написал 28 июля в соцсети X, что Трамп, угрожая России и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал Трампа не забывать про опасность "мертвых". Таким образом он прокомментировал в своем телеграм-канале слова американского лидера про экономику России и критику в свой адрес. "Про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", - написал Медведев.

"Мертвой рукой" на Западе в годы холодной войны называли советскую систему "Периметр", обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении СССР. Ранее Трамп в соцсети Truth Social негативно высказался об экономиках России и Индии, назвав их "мертвыми", а также критически отозвался в адрес Медведева.