Эрих Вад отметил, что "важнейшие решения о будущем Европы", как и после окончания Второй мировой войны, будут принимать США и Россия

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, бригадный генерал в отставке Эрих Вад назвал "хорошей новостью" предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Это хорошая новость, что президенты США и России хотят встретиться для обсуждения вопроса о прекращении войны. В сущности, задача глав европейских государств и правительств заключалась в том, чтобы положить конец войне на европейской земле", - заявил Вад корреспонденту ТАСС на просьбу прокомментировать будущую встречу Путина и Трампа. "Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны важнейшие решения о будущем Европы, как и тогда, принимаются в Вашингтоне и Москве", - подчеркнул экс-советник Меркель.

Ранее Трамп заявил, что есть хорошие перспективы завершения конфликта на Украине и проведения им встречи с президентом России. Газета The New York Times ранее выступила с утверждением со ссылкой на источник, что Трамп рассчитывает уже на следующей неделе провести личную встречу с Путиным, а вскоре после этого - трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского. По данным CNN, президент США уже попросил свою команду начать подготовку к встречам.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов РФ и США в ближайшие дни. По его словам, сейчас началась проработка саммита.