БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приветствовал подписание совместной декларации лидерами Азербайджана и Армении, а также отметил, что Берлин готов поддерживать Ереван и Баку на пути к прочному миру.

"Сегодня Армения и Азербайджан открывают новую главу своей истории. Тот факт, что обе страны парафировали мирный договор в Вашингтоне по инициативе президента США [Дональда] Трампа, является источником надежды для многих людей в Армении и Азербайджане, которые оглядываются на долгую историю конфликтов, перемещений и страданий", - сказал Вадефуль журналистам. "Сегодняшний день демонстрирует готовность обоих правительств решать сложные вопросы путем переговоров и идти на непростые компромиссы", - добавил он.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнул, что Германия вместе с партнерами уже некоторое время активно поддерживает урегулирование конфликта дипломатическим путем. "В течение нескольких лет мы содействуем мерам укрепления доверия между обеими странами, предоставили гуманитарную помощь на сумму 27,5 млн евро и направили гражданский персонал на Южный Кавказ, в частности, в миссию ЕС в Армении", - указал Вадефуль. "Сейчас крайне важно, чтобы мирное соглашение было подписано и ратифицировано двумя правительствами как можно скорее. Германия по-прежнему готова поддерживать Армению и Азербайджан на их пути к прочному миру", - резюмировал министр.

Ранее лидеры Азербайджана и Армении по итогам встречи в Вашингтоне подписали совместную декларацию, которая включает в себя семь пунктов, подчеркивающих стремление сторон к миру, но не фиксируют его детали. Декларацию подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп поставил подпись в качестве свидетеля.