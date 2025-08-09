Стороны могут договориться об "ограниченном прекращении огня", если США согласятся обернуть вспять "необратимый" путь Украины в НАТО, допустил экс-аналитик ЦРУ

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Предстоящая 15 августа личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа способна принести "хорошую новость" насчет урегулирования конфликта на Украине, и козыри в этой ситуации находятся в руках Москвы. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС бывший аналитик ЦРУ высокого ранга, готовивший и проводивший ранее разведбрифинги для американских лидеров, Рэй Макговерн.

"Саммит на Аляске 15 августа может стать хорошей новостью для мира, который в конце концов наступит", - убежден ветеран спецслужб США, ныне являющийся антивоенным активистом и правозащитником.

"У президента Путина на руках сильные карты, когда дело касается Украины", - сказал Макговерн. Он предположил, что стороны могут договориться об "ограниченном прекращении огня", "если США дадут согласие обернуть вспять "необратимый" путь Украины к членству в НАТО, а также прекратить предоставлять вооружения [Киеву]".

Трамп сообщил в пятницу, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Запись этого содержания он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social. Затем планы проведения этих переговоров на Аляске 15 августа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.