Reuters: власти США могут перебросить в Вашингтон сотни бойцов Нацгвардии

Силовиков могут привлечь как для защиты сотрудников федеральных ведомств, так и для выполнения административных задач, чтобы временно освободить от этой работы правоохранительные органы, сообщил собеседник агентства

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность направить в столицу страны несколько сотен бойцов Национальной гвардии США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как заявил один из собеседников агентства, Трамп еще не принял окончательного решения по этому поводу. Источник также добавил, что число передислоцируемых в Вашингтон бойцов Нацгвардии, а также задачи, которые они будут выполнять, по-прежнему обсуждаются.

Другой собеседник Reuters отметил, что бойцы могут быть привлечены как для защиты сотрудников федеральных ведомств, так и для выполнения административных задач, чтобы временно освободить от этой работы правоохранительные органы.

Ранее Трамп заявил о намерении очистить улицы Вашингтона от бездомных. По его словам, Белый дом предоставит им места для проживания, но вдалеке от столицы. Кроме того, американский лидер пообещал принять меры для борьбы с преступностью в городе.

Как сообщила газета The Washington Post, Федеральное бюро расследований (ФБР) США направило до 120 своих сотрудников на помощь полиции Вашингтона в борьбе с криминалом. Издание отмечало, что к таким задачам привлекаются в том числе агенты контрразведки и сотрудники отдела ФБР по борьбе с коррупцией.