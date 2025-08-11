Управление верховного комиссара ООН по правам человека расценило это как грубое нарушение международного гуманитарного права

ЖЕНЕВА, 11 августа. /ТАСС/. Убийство журналистов в секторе Газа израильскими военными представляет собой нарушение международного гуманитарного права. Об этом заявило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Мы осуждаем убийство шести палестинских журналистов израильскими военными, которые выбрали в качестве мишени их палатку", - говорится в заявлении УВКПЧ, опубликованном в X. Эти действия расценены в управлении как "грубое нарушение международного гуманитарного права".

В УВКПЧ напомнили, что 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли по меньшей мере 242 палестинских журналиста. "Израиль должен уважать и защищать всех мирных жителей, включая журналистов", - говорится в заявлении. Управление верховного комиссара ООН призвало обеспечить "безопасный и беспрепятственный доступ в сектор Газа для всех журналистов".

Ранее катарский телеканал Al Jazeera проинформировал о гибели в Газе своих сотрудников в результате израильского удара. В момент обстрела, осуществленного незадолго до полуночи по местному времени с применением беспилотника, они находились в палатке для журналистов, расположенной у входа в больницу "Аш-Шифа".

Армия Израиля в свою очередь заявила, что ликвидировала "террориста Анаса аш-Шарифа, выдававшего себя за журналиста телеканала Al Jazeera". По версии военных, он возглавлял один из отрядов палестинского движения ХАМАС и "отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих".