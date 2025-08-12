США в день встречи Путина и Трампа закроют небо над Анкориджем

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Ограничения будут действовать в радиусе 48,3 км и на высоте 5,5 км, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. США закроют воздушное пространство над Анкориджем на Аляске 15 августа, когда пройдет встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом говорится в уведомлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Сообщается, что из-за "перемещения VIP-персоны" небо будет закрыто в радиусе 48,3 км и на высоте 5,5 км. Ограничения снимут 16 августа.

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.