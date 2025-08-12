Ион Стурза также напомнил, что когда бывший президент Молдавии Игорь Додон отказывался утверждать законы парламента, направленные против сотрудничества с Москвой, большинство депутатов от правившей тогда проевропейской коалиции временно отстраняло его от должности

КИШИНЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду никогда не согласится выдвинуть премьера, правительство которого намерено восстановить отношения с Россией после предстоящих 28 сентября выборов в парламент. Об этом заявил бывший премьер Ион Стурза, который выступает в поддержку главы государства и ее правящей Партии действия и солидарности.

"Санду, как человек с убеждениями и характером, никогда не согласится выдвинуть премьера, правительство которого будет даже не "пророссийским", но даже с минимальной симпатией [относиться] к России. Мы будем иметь конфликтную ситуацию", - сказал Стурза. Он напомнил, что когда бывший президент Молдавии Игорь Додон отказывался утверждать законы парламента, направленные против сотрудничества с Москвой, большинство депутатов от правившей тогда проевропейской коалиции временно отстраняло его от должности через Конституционный суд (КС), после чего документы подписывал вместо него спикер парламента.

"Сейчас Конституционный суд - наш", - пояснил Стурза. При этом он проигнорировал возражение журналиста, что КС "все же является независимым органом".

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что власти не допустят партии, которые подозреваются в нарушении законов, к участию в парламентских выборах. Он также не исключил, что власти могут отменить итоги голосования, если на выборах победят евроскептики, как это произошло в соседней Румынии.

Со своей стороны министерство юстиции республики потребовало в судебном порядке распустить входящие в блок "Победа" партии, обвинив их в связях с распущенной партией "Шор". В заявлении ведомства перечислены политические силы "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы", которые критикуют Санду за разрыв отношений с Россией, что привело к кризису в экономике. Требование Минюста инициировано на основании доказательств, представленных ЦИК и Службой информации и безопасности (СИБ). Согласно этим данным, 6 июля 2025 года лидеры указанных организаций якобы участвовали в съезде в Москве, координируемом лидером блока Иланом Шором. На съезде политик объявил о создании избирательного блока "Победа" и представил планы участия в грядущих парламентских выборах.

19 июня 2023 года решением Конституционного суда партия "Шор" была признана неконституционной в Молдавии.