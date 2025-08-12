В Киеве недовольны согражданами за границей, потому что они говорят по-русски

Миллионы людей не стали амбассадорами Украины за границей, заявил глава института национальной памяти Александр Алферов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Украинцы, живущие за границей, говорят по-русски и не ходят на проукраинские митинги, пожаловался глава института национальной памяти Александр Алферов.

"Если мы говорим об украинцах за границей, мне очень больно, что эти миллионы людей не стали амбассадорами Украины за границей. Мы там слышим русский язык, не видим всесторонней поддержки Украины. И давайте не будем врать себе, что там каждый выходит на акцию за Украину. Каждый десятый не выходит", - приводит его слова украинское издание "Страна".

Ранее новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская призвала исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это, заявив, что киевский режим, который ущемляет русский язык на Украине, можно назвать "групповым быдлом".