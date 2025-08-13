Бывший американский спецпредставитель по делам Арктики подчеркнул, что такое соглашение "могло бы создать атмосферу, в которой все арктические страны сумели бы вновь вместе заниматься многими региональными и глобальными вызовами"

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 13 августа. /ТАСС/. Договоренность России и США об урегулировании конфликта на Украине была бы способна привести в том числе к восстановлению двустороннего и многостороннего сотрудничества в Арктике. Такое мнение высказал ТАСС бывший американский спецпредставитель по делам Арктики Майкл Сфрэга, комментируя планы проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

"Соглашение, на постоянной основе кладущее конец войне, могло бы создать атмосферу, в которой все арктические страны сумели бы вновь вместе заниматься многими региональными и глобальными вызовами. А также использовать благоприятные возможности, имеющиеся в новой, меняющейся и глобализованной Арктике сегодняшнего дня", - убежден отставной сотрудник внешнеполитического ведомства США. В должности спецпосланника по Арктике (2024-2025 годы) он имел ранг посла по особым поручениям.

Сфрэга является не кадровым дипломатом, а ученым, географом по специальности, долгое время занимающимся исследованиями в Арктике. Сейчас он занимает должность временно исполняющего обязанности ректора Университета штата Аляска в Фэрбенксе.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кроме того, как отметил Ушаков, "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы" России и США, "просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов". Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.

В марте 2022 года по инициативе Запада была приостановлена работа Арктического совета (АС). Осенью 2023 года участники организации возобновили письменное общение. В феврале 2024 года было принято решение о возобновлении деятельности рабочих групп с участием в том числе России в формате онлайн-встреч. В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.