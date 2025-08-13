Президент Франции также напомнил о европейской позиции, согласно которой территориальные вопросы должны обсуждаться только при участии украинской стороны

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен на саммите на Аляске 15 августа добиваться прекращения огня на Украине. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам онлайн-встречи с европейскими лидерами и Трампом.

"Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске - попросить о прекращении огня", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в X.

Французский лидер также напомнил европейскую позицию, согласно которой территориальные вопросы должны обсуждаться только при участии Украины. "Дискуссий об обмене территориями (на онлайн-встрече с Трампом - прим. ТАСС) не было", - отметил президент Франции.

Говоря о возможности введения новых санкций, Макрон заявил, что "ничего не исключено".

В среду состоялась организованная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем онлайн-встреча глав государств и правительств европейских стран по Украине, в которой также приняли участие Трамп и Владимир Зеленский, прибывший в Берлин. Цель, как указывало агентство DPA, заключалась в том, чтобы найти точки соприкосновения с Трампом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.