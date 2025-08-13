DPA: европейцы попытаются согласовать позицию с Трампом перед саммитом РФ и США

Европейцы и Владимир Зеленский, как утверждает СМИ, опасаются, что американский лидер и президент России Владимир Путин могут договориться на Аляске о передаче украинских территорий РФ

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Главы государств и правительств европейских стран в ходе видеоконференций по Украине с участием американского президента Дональда Трампа 13 августа попытаются выработать общую позицию в преддверии предстоящего 15 августа саммита РФ и США. Об этом сообщает агентство DPA.

В различных раундах переговоров примут участие главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсекретарь НАТО Марк Рютте, а также Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс. По данным DPA, предполагается, что 13 августа в Берлин прибудет Владимир Зеленский, который также примет участие в видеоконференциях. Его приезд ожидается в полдень, указывает агентство.

Онлайн-встреча по Украине была инициирована канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Цель, как отмечает DPA, заключается в том, чтобы найти точки соприкосновения с Трампом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Мерц планирует сначала связаться с ближайшими европейскими союзниками Украины в 14:00 (15:00 мск) для предварительного обсуждения дальнейших консультаций с Трампом. Ожидается участие глав государств и правительств Франции, Великобритании, Италии, Польши и Финляндии, а также фон дер Ляйен, Кошты, Рютте и Зеленского.

В 15:00 (16:00 мск) пройдет телефонная конференция с Трампом и Вэнсом. После этого канцлер ФРГ планирует обсудить результаты в рамках так называемой коалиции желающих. Онлайн-консультации глав европейских государств и правительств после переговоров с Трампом и Вэнсом намечены на 16:30 (17:30 мск). Европейцы и Зеленский, как утверждает DPA, опасаются, что Трамп и Путин могут договориться на Аляске о передаче украинских территорий России, что Киев отвергает. Они, вероятно, хотят, чтобы Трамп взял на себя обязательство не заключать сделку с президентом РФ в обход украинцев и европейцев, резюмирует агентство.

В свою очередь, официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что переговоры должны быть "сосредоточены на дальнейших вариантах давления на Москву". Кроме того, по его словам, будет обсуждаться "подготовка возможных мирных переговоров и связанные с ними вопросы территориальных претензий и безопасности".

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.