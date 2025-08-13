Американский лидер Дональд Трамп отметил, что "переговоры по территориальным вопросам будут вестись только в присутствии Владимира Зеленского" на встрече, заявил Жан-Ноэль Барро

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на видеоконференции с европейскими лидерами заявил, что Вашингтон внесет вклад в обеспечение гарантий безопасности Украине, разработанных "коалицией желающих" оказывать помощь Киеву. Об этом в X сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"На сегодняшней встрече с Украиной и ее союзниками президент Трамп однозначно заявил, что <...> США внесут вклад в обеспечение гарантий безопасности, подготовленных "коалицией желающих", которая сформирована Францией, Великобританией и Германией", - написал министр.

По словам Барро, Трамп отметил, что "переговоры по территориальным вопросам будут вестись только в присутствии Владимира Зеленского" на встрече, которая, как он полагает, пройдет вслед за саммитом РФ - США.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что президент США намерен добиваться прекращения огня на Украине на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Серия онлайн-встреч по Украине состоялась 13 августа по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Глава германского правительства сначала связался с ближайшими европейскими союзниками Украины для предварительного обсуждения дальнейших консультаций с Трампом. Затем прошла телефонная конференция с американским лидером и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого канцлер ФРГ обсудил результаты дискуссий в рамках так называемой коалиции желающих.